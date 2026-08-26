Diversión y aprendizaje llenan el curso de verano "Mi Pequeño Gran Genio" en Nava

NAVA, COAH. — Entre juegos, dinámicas y muchas sonrisas, niñas y niños de Nava continúan disfrutando del curso de verano "Mi Pequeño Gran Genio", una opción para aprovechar las vacaciones de manera divertida y productiva.

Actividades recreativas y educativas

Durante las jornadas, los pequeños participan en diferentes actividades educativas, recreativas y de convivencia que les permiten desarrollar su creatividad, fortalecer habilidades y aprender cosas nuevas mientras comparten con otros niños de su edad.

Beneficios para las familias

Para las familias, este tipo de espacios representan una alternativa para que sus hijos mantengan actividades durante el periodo vacacional, convivan con otros pequeños y aprovechen su tiempo libre en experiencias que combinan diversión y aprendizaje.

La alegría de los participantes se ha hecho presente en cada jornada, donde, además de aprender, han podido hacer nuevos amigos y llevarse recuerdos especiales de sus vacaciones.

Las actividades continuarán con más dinámicas pensadas para las niñas y los niños de Nava.