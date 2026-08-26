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Coahuila

Diversión y aprendizaje llenan el curso de verano "Mi Pequeño Gran Genio" en Nava

Niñas y niños disfrutan de juegos, dinámicas y actividades que fortalecen sus habilidades durante las vacaciones.

Por Alberto Ibarra Riojas - 26 agosto, 2026 - 01:24 p.m.
Diversión y aprendizaje llenan el curso de verano "Mi Pequeño Gran Genio" en Nava
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      NAVA, COAH. — Entre juegos, dinámicas y muchas sonrisas, niñas y niños de Nava continúan disfrutando del curso de verano "Mi Pequeño Gran Genio", una opción para aprovechar las vacaciones de manera divertida y productiva.

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      Actividades recreativas y educativas

      Durante las jornadas, los pequeños participan en diferentes actividades educativas, recreativas y de convivencia que les permiten desarrollar su creatividad, fortalecer habilidades y aprender cosas nuevas mientras comparten con otros niños de su edad.

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      Beneficios para las familias

      Para las familias, este tipo de espacios representan una alternativa para que sus hijos mantengan actividades durante el periodo vacacional, convivan con otros pequeños y aprovechen su tiempo libre en experiencias que combinan diversión y aprendizaje.

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      La alegría de los participantes se ha hecho presente en cada jornada, donde, además de aprender, han podido hacer nuevos amigos y llevarse recuerdos especiales de sus vacaciones.

      Las actividades continuarán con más dinámicas pensadas para las niñas y los niños de Nava.

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