Incendian vivienda abandonada en Allende; bomberos evitan que el fuego se propague

ALLENDE, COAH. — Una vivienda abandonada volvió a convertirse en escenario de un incendio en Allende, luego de que desconocidos presuntamente provocaran fuego en el inmueble ubicado en el cruce de las calles Galeana y Flores Magón.

El reporte fue recibido alrededor de las 20:01 horas de este martes, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia. Al llegar, se confirmó que las llamas se concentraban principalmente en el techo y en basura acumulada dentro de la construcción, sin alcanzar viviendas cercanas.

El incendio se registró en el cruce de las calles Galeana y Flores Magón

Los bomberos ingresaron al inmueble para controlar el fuego y posteriormente realizaron labores de enfriamiento en la estructura y las áreas afectadas, con el propósito de evitar que las llamas volvieran a aparecer.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas ni daños a propiedades de terceros. El incendio quedó completamente controlado, aunque el hecho vuelve a llamar la atención sobre las condiciones de las viviendas abandonadas, que pueden convertirse en puntos de riesgo para vecinos y propiedades cercanas.

Los bomberos realizaron labores de enfriamiento para evitar que el fuego se reavivara

Este incidente resalta el riesgo que representan las viviendas abandonadas para la comunidad y sus alrededores.