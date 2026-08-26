Se queda dormida al volante, choca y termina volcada en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH. — Una mujer de 27 años dormitó al volante, chocó contra un vehículo estacionado y terminó volcada la mañana de este miércoles en el bulevar Analco, a espaldas de la Secundaria Número 1.

El accidente ocurrió en el cruce con la calle Jalpa, cuando Diana Rocío Rodríguez Ramos conducía un Hyundai Sonata gris, con placas FXX-572-E, en dirección de poniente a oriente.

La conductora refirió que se quedó dormida mientras manejaba, perdió el control del automóvil y se impactó contra un Ford Mustang rojo, con placas EZN-657-D, propiedad de Jorge René Vargas Molina.

Detalles del accidente

Paramédicos y elementos de Protección Civil valoraron a Rodríguez Ramos, quien presentó únicamente contusiones. La conductora decidió permanecer en el sitio para atender la situación legal derivada del accidente.

Testimonios de testigos

Personas que se encontraban en el lugar señalaron que el Hyundai habría atropellado previamente a un peatón antes de chocar y volcar. Según esos testimonios, la persona se levantó y se retiró del sitio, aparentemente sin lesiones. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada en el reporte de atención del accidente.