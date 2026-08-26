Benjamin Netanyahu refuerza seguridad tras amenaza de Irán a su familia
El primer ministro israelí ha solicitado a las fuerzas de seguridad que refuercen la protección para su familia y candidatos a la premiación.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
Afirman que Irán intenta asesinar a uno de los hijos de Netanyahu
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó a Irán de intentar asesinar a uno de sus hijos.
Netanyahu formuló la acusación durante una entrevista con el Canal 14 de Israel, afirmando que ha pedido a las fuerzas del orden israelíes que refuercen las medidas de protección para cualquier candidato a primer ministro. "Este es un caso increíble. Irán atacó a uno de mis hijos. Irán intentó asesinarlo, intentó asesinar a uno de mis hijos", dijo Netanyahu a la emisora, según informó The Jerusalem Post.
"¿Forma esto parte de la información de inteligencia que les han proporcionado?", preguntó un reportero del Canal 14.
"Irán intentó asesinar a uno de mis hijos. Por eso, esta promesa [que hago] es más que un lujo: sin ella, podrían haberlo logrado. La gente debe mostrar moderación, especialmente durante una campaña electoral", declaró Netanyahu.