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Benjamin Netanyahu refuerza seguridad tras amenaza de Irán a su familia

El primer ministro israelí ha solicitado a las fuerzas de seguridad que refuercen la protección para su familia y candidatos a la premiación.

Por Staff / La Voz - 26 agosto, 2026 - 11:22 a.m.
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      Afirman que Irán intenta asesinar a uno de los hijos de Netanyahu

      El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó a Irán de intentar asesinar a uno de sus hijos.

      Netanyahu formuló la acusación durante una entrevista con el Canal 14 de Israel, afirmando que ha pedido a las fuerzas del orden israelíes que refuercen las medidas de protección para cualquier candidato a primer ministro. "Este es un caso increíble. Irán atacó a uno de mis hijos. Irán intentó asesinarlo, intentó asesinar a uno de mis hijos", dijo Netanyahu a la emisora, según informó The Jerusalem Post.

      "¿Forma esto parte de la información de inteligencia que les han proporcionado?", preguntó un reportero del Canal 14.

      "Irán intentó asesinar a uno de mis hijos. Por eso, esta promesa [que hago] es más que un lujo: sin ella, podrían haberlo logrado. La gente debe mostrar moderación, especialmente durante una campaña electoral", declaró Netanyahu.

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