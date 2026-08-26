Benjamin Netanyahu refuerza seguridad tras amenaza de Irán a su familia

Afirman que Irán intenta asesinar a uno de los hijos de Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó a Irán de intentar asesinar a uno de sus hijos.

Netanyahu formuló la acusación durante una entrevista con el Canal 14 de Israel, afirmando que ha pedido a las fuerzas del orden israelíes que refuercen las medidas de protección para cualquier candidato a primer ministro. "Este es un caso increíble. Irán atacó a uno de mis hijos. Irán intentó asesinarlo, intentó asesinar a uno de mis hijos", dijo Netanyahu a la emisora, según informó The Jerusalem Post.

"¿Forma esto parte de la información de inteligencia que les han proporcionado?", preguntó un reportero del Canal 14.

"Irán intentó asesinar a uno de mis hijos. Por eso, esta promesa [que hago] es más que un lujo: sin ella, podrían haberlo logrado. La gente debe mostrar moderación, especialmente durante una campaña electoral", declaró Netanyahu.