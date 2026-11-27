CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Un incendio registrado durante la madrugada en las instalaciones de la empresa Howmet Aerospace movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Ante la emergencia, se registró movimiento al interior de la compañía y los trabajadores fueron retirados del lugar como medida preventiva.

Los bomberos acudieron para atender el siniestro, mientras que agentes de la AIC se presentaron para realizar las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la información disponible, no se reportaron personas lesionadas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las posibles causas del incendio ni sobre el monto de los daños materiales.