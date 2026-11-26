La coordinación entre autoridades y empresarios es fundamental para generar condiciones que impulsen el desarrollo económico y permitan atender con mayor agilidad las necesidades de la ciudadanía, afirmó Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro Desierto, durante un encuentro con afiliados de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Coahuila Centro Norte.

Durante la reunión, realizada este jueves en las instalaciones de la cámara, el funcionario sostuvo un diálogo con representantes del sector constructor, ante quienes expuso la importancia de mantener una comunicación directa y trabajar de manera conjunta entre sociedad y gobierno.

Lazo Chapa señaló que su compromiso es atender los planteamientos que le presenten los ciudadanos y dar seguimiento a los asuntos que lleguen a la Fiscalía, aunque aclaró que evita generar falsas expectativas o prometer resultados que no dependen exclusivamente de su voluntad.

"Soy muy directo, tampoco soy la panacea de la justicia", expresó al explicar que cada asunto debe revisarse conforme a sus circunstancias y posibilidades, pero aseguró que existe disposición para escuchar y buscar alternativas de atención.

Ante los constructores, destacó que la colaboración entre los distintos niveles de gobierno y el sector privado puede traducirse en beneficios concretos para la comunidad.

Como ejemplo, mencionó que cuando una empresa busca desarrollar un fraccionamiento y generar alrededor de 100 empleos, necesita que las autoridades municipales y estatales faciliten, dentro de sus atribuciones, los procedimientos y permisos correspondientes.

Explicó que cuando existe coordinación institucional se pueden evitar obstáculos administrativos y favorecer proyectos que representan oportunidades laborales y crecimiento para la región.

El delegado también abordó la importancia de analizar los hechos de seguridad pública en su contexto, al señalar que no todas las intervenciones policiales pueden juzgarse únicamente por las imágenes o versiones que circulan en redes sociales.

Al referirse a un caso relacionado con una intervención policial durante una reunión donde presuntamente había menores consumiendo bebidas alcohólicas, explicó que detrás de una actuación pueden existir reportes y circunstancias que deben conocerse antes de emitir conclusiones.

Reconoció que existen elementos policiales con distintas formas de actuar, pero consideró que las acciones individuales no deben utilizarse para generalizar el desempeño de todas las corporaciones.

Finalmente, reiteró su disposición para mantener el acercamiento con los afiliados de CMIC y fortalecer la comunicación entre la Fiscalía y el sector empresarial, al considerar que el trabajo en equipo permite atender mejor las necesidades de la sociedad.