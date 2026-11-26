Como parte del Modelo Coahuila de Seguridad que impulsa el gobernador Manolo Jiménez Salinas, Monclova continúa fortaleciendo su estrategia de prevención y vigilancia mediante inversiones en tecnología e infraestructura para ampliar la protección de las familias.

Entre las acciones realizadas, el alcalde Carlos Villarreal supervisó el funcionamiento del Punto Violeta instalado en el CBTis 36, una herramienta que permite realizar monitoreo las 24 horas del día, los siete días de la semana, para reforzar la vigilancia en beneficio de las y los estudiantes, así como de los vecinos de este sector.

Durante la actual administración se han instalado más de 20 Puntos Violeta en ubicaciones estratégicas de Monclova, con lo que se amplían las herramientas tecnológicas para fortalecer la vigilancia y las acciones de prevención en distintos sectores de la ciudad.

Además, mediante la coordinación con el gobierno del estado, se ha fortalecido la infraestructura de videovigilancia. Al cierre de 2026, Monclova contará con más de 600 cámaras urbanas, así como unidades móviles de monitoreo que permitirán ampliar la cobertura y reforzar la vigilancia en diferentes puntos del municipio.

El alcalde Carlos Villarreal destacó la importancia de mantener inversiones constantes y aprovechar la tecnología para fortalecer la seguridad de la ciudad.

"En Monclova le entramos con todo a la seguridad. El modelo que impulsa nuestro gobernador Manolo Jiménez requiere coordinación entre los tres órdenes de gobierno, pero también inversiones permanentes que nos permitan tener mayor presencia y vigilancia en todos los sectores, generando espacios más seguros para nuestras familias", señaló.

El alcalde reiteró que se mantendrá el trabajo coordinado con el gobierno del estado y las distintas instituciones de seguridad para sumar tecnología, fortalecer la prevención y seguir brindando mayor tranquilidad a las familias de Monclova.