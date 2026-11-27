CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Una vivienda deshabitada se incendiaron durante la madrugada en la colonia 28 de Junio. El siniestro dejó únicamente daños materiales, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

El incendio ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle General Cepeda, en el cruce con Justo Sierra.

Francisco Javier Cura, de 38 años, solicitó la intervención de las autoridades al observar que salía humo del inmueble, ubicado a un costado de su vivienda.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y lograron sofocar las llamas. La casa se encontraba deshabitada y tenía tapias, además de tarimas en su interior, según la información proporcionada.