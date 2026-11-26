La modernización del Poder Judicial de Coahuila avanza con nuevos espacios, ampliación de servicios y cambios en los procesos de impartición de justicia, esto gracias a proyectos impulsados en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Mery Ayup, destacó que uno de los principales resultados es la Ciudad Judicial de Saltillo, que ya inició operaciones en materia civil, laboral y mercantil, y que a partir de enero incorporará también la materia familiar.

En el marco de la presentación del Tercer Informe de Actividades del gobernador ante la ciudadanía, en Múzquiz, el magistrado reconoció el respaldo del Ejecutivo estatal para concretar este proyecto y destacó que la colaboración institucional se ha mantenido con respeto a la independencia y autonomía del Poder Judicial.

El magistrado adelantó que el modelo de Ciudad Judicial de Saltillo se extenderá al resto de regiones, mientras que la aplicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares permitirá avanzar hacia juicios más ágiles y resoluciones en menor tiempo.

Sin embargo, reconoció que todavía hay necesidades para fortalecer el servicio de justicia en el estado, esto debido a que Coahuila registra la segunda carga de trabajo más alta del país por juzgador, por lo que se requiere un mayor número de jueces en distintas materias.

A esta necesidad se suma la incorporación de psicólogos, trabajadores sociales y defensores públicos, personal que permitiría ampliar la capacidad de atención del Poder Judicial.

Mery Ayup aclaró que la elevada carga de asuntos no significa que exista rezago, pues aseguró que los jueces y magistrados de Coahuila mantienen altos niveles de productividad y resuelven una proporción importante de los casos que reciben.