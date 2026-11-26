La empresa Doosung Tech duplicará su plantilla laboral en los próximos meses, luego de registrar avances en sus procesos de producción en Monclova, donde actualmente cuenta con cerca de 100 trabajadores.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez y el secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares Martínez, visitaron las instalaciones de la compañía, donde sostuvieron una reunión con su CEO, Morgan Kim, para conocer el desarrollo de sus operaciones y los proyectos de producción que pondrá en marcha.

Villarreal Pérez informó que la planta presenta avances considerables y destacó que se trata de una instalación con alto nivel tecnológico, cuyo crecimiento representa nuevas oportunidades laborales para la región centro.

Señaló que la estrategia de semiconductores también busca vincular la preparación académica de los jóvenes con las necesidades de las empresas, particularmente en carreras como electrónica, mecatrónica, ingeniería industrial y sistemas.

Explicó que fortalecer las habilidades de los estudiantes y adecuar los planes de estudio a las necesidades de la industria permitirá aprovechar el talento que se forma en la región y generar condiciones para atraer nuevas inversiones.

El alcalde indicó que la visita se realizó por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, como parte del trabajo coordinado para impulsar la llegada de empresas y la generación de empleos en Monclova.