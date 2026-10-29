Celebraciones de San Judas Tadeo y la Santa Muerte en Monclova

San Judas Tadeo, la Santa Muerte y Jesús Malverde comparten espacio en establecimientos de la zona centro de Monclova, donde sus imágenes se ofrecen a la venta en una temporada marcada por distintas expresiones de devoción, peticiones y ofrendas.

Mientras los católicos celebran este 28 de octubre a San Judas Tadeo, reconocido como intercesor en las causas difíciles y desesperadas, las prácticas dedicadas a la Santa Muerte cobran presencia durante los primeros días de noviembre.

En tanto, algunos seguidores de Jesús Malverde acostumbran colocarle ofrendas durante el Día de Muertos, aunque su celebración popular se conmemora en mayo.

En los establecimientos del primer cuadro de la ciudad se exhiben figuras de distintos tamaños y presentaciones, cuyos precios oscilan entre los 800 y los mil 300 pesos, de acuerdo con el encargado de uno de estos negocios.

La presencia de las tres figuras en los comercios refleja el contraste entre la devoción católica y otras expresiones de religiosidad popular, con historias, significados y prácticas diferentes.

San Judas Tadeo es uno de los doce apóstoles de Jesús y es reconocido por sus devotos como intercesor ante situaciones difíciles.

Su festividad reúne cada año a creyentes que acuden a templos y participan en distintas expresiones religiosas para agradecer favores o pedir su intercesión.

La Santa Muerte, representada comúnmente como un esqueleto cubierto con una túnica, forma parte de la religiosidad popular mexicana.

Su culto se manifiesta mediante prácticas como oraciones, veladoras y ofrendas, con las que sus seguidores expresan peticiones o agradecimientos.

Por su parte, Jesús Malverde es una figura legendaria originaria de Sinaloa, conocida popularmente como el "santo de los narcos" y vinculada, en los relatos que rodean su historia, con la ayuda a personas necesitadas.

Más allá de la adquisición de imágenes, las expresiones de devoción pueden incluir danzas y música de mariachi, además de oraciones y ofrendas. Mediante estas prácticas, algunos creyentes agradecen los favores que atribuyen a las figuras que veneran o solicitan protección y ayuda para alcanzar sus propósitos.

Aunque sus orígenes y significados son distintos, San Judas Tadeo, la Santa Muerte y Malverde coinciden en los comercios de Monclova durante las celebraciones de finales de octubre y principios de noviembre, cuando sus seguidores mantienen diversas tradiciones para expresar sus creencias.