Sanciones para quienes ingresen sin autorización a panteones de Monclova durante Halloween

Advierten sanciones para las personas que ingresen sin autorización a los panteones de Monclova durante la noche de Halloween, incluso si lo hacen por curiosidad, pues no se permitirá el acceso para realizar actos alusivos a esta celebración.

Jesús Delgado, director de Panteones, señaló que quienes intenten entrar bajo estas circunstancias serán advertidos desde los accesos y, si incumplen las indicaciones, tendrán que abandonar el cementerio.

Explicó que, en caso de encontrar a jóvenes realizando actos que provoquen daños o asusten a las personas que acuden a los camposantos, el personal de seguridad intervendrá para retirarlos.

Precisó que la medida contempla hasta la detención de quienes incumplan las disposiciones. El funcionario pidió respetar los cementerios y las tradiciones mexicanas, al considerar que Halloween no debe trasladarse a estos espacios destinados a la conmemoración del Día de Muertos. "Estamos en México y hay que entender que las tradiciones de Estados Unidos aquí no pueden entrar", expresó.

En cuanto a los horarios, indicó que el 30 de octubre los panteones cerrarán a las 19:00 horas, como habitualmente ocurre, mientras que el 1 de noviembre permanecerán abiertos de las 7:00 a las 19:00 horas.