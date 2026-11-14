Aumentan demandas en Juzgado Familiar

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Las demandas relacionadas con el pago de pensiones alimenticias aumentan durante el cierre del año en el Centro de Justicia, lo que eleva la carga de trabajo en el Juzgado Familiar.

Aumento de demandas por aguinaldos y bonos

La jueza Guadalupe Galván comentó que este incremento es común ante la llegada de los aguinaldos y bonos, periodo en el que se presentan más solicitudes relacionadas con el cumplimiento de estas obligaciones.

Señaló que el aumento en la demanda de atención puede provocar la saturación del Centro de Justicia durante esta temporada.

Importancia de la anticipación en trámites

Por ello, destacó la importancia de realizar los trámites con anticipación, ya que algunos asuntos podrían concluir el año sin alcanzar una resolución.