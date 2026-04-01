Aumenta número de anexos en Ciudad Acuña; refuerzan supervisión sanitaria

Ciudad Acuña, Coahuila.– El número de anexos en la región ha registrado un incremento en los últimos años, al pasar de cuatro centros en operación a cerca de 11 en esta ciudad, además de dos más en municipios cercanos.

Aumento de anexos en Ciudad Acuña

El coordinador de Regulación y Fomento Sanitario, Raymundo de los Santos, informó que este crecimiento ha sido constante, lo que ha obligado a reforzar las acciones de supervisión para garantizar su correcto funcionamiento.

Señaló que, pese al aumento en la cantidad de estos espacios, se mantiene un control mediante revisiones periódicas, con el fin de que cumplan con los lineamientos establecidos en materia de salud y atención.

Supervisión de anexos

Indicó que las autoridades realizan visitas constantes a los anexos, donde en caso de detectar irregularidades se emiten observaciones para que sean corregidas y así puedan continuar operando.

El funcionario destacó que el objetivo es respaldar a estas asociaciones que buscan brindar apoyo a la ciudadanía, asegurando que lo hagan en condiciones adecuadas y conforme a la normativa vigente.