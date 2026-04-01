Reunión binacional fortalece operaciones comerciales en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Representantes de distintas cámaras empresariales de la ciudad sostuvieron una reunión binacional con autoridades del puente internacional, con el objetivo de fortalecer la coordinación y mantener la eficiencia en las operaciones comerciales.

El encuentro se llevó a cabo con autoridades aduaneras de Del Río, en busca de dar continuidad al trabajo conjunto que se ha desarrollado en materia de exportación e importación.

La importancia del puente internacional

En la reunión participaron integrantes de la CANACO, CANACINTRA, la Unión de Organismos de Acuña, así como la directora del Puerto de Del Río, quienes coincidieron en la relevancia estratégica de este cruce fronterizo.

Se destacó que el puente internacional es fundamental para el dinamismo económico de la región, por lo que se planteó como meta mejorar la eficiencia comercial, además de optimizar tiempos y procesos en las operaciones diarias.

Fortalecimiento del intercambio comercial

Los participantes subrayaron que el fortalecimiento de estas acciones permitirá mantener a la frontera como un punto competitivo y sólido para el intercambio comercial entre México y Estados Unidos.