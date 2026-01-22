Aumentan deportaciones por la frontera de Ciudad Acuña tras cambios migratorios en EE. UU.

Ciudad Acuña.– La frontera local se ha convertido en un punto clave de deportación ante los recientes cambios en las leyes migratorias de Estados Unidos, lo que ha generado un incremento en el flujo de migrantes retornados.

Luego de que circularan videos sobre operativos y detenciones, se ha registrado un mayor número de capturas de personas inmigrantes, quienes posteriormente son deportadas por esta zona fronteriza.

Aumento en el flujo de migrantes deportados

La cónsul de México en Del Río, Paloma Villaseñor, señaló que se ha incrementado el número de deportaciones por esta frontera, recibiendo a más migrantes que, tras su retorno, son enviados al interior del país.

Indicó que esta situación ha posicionado a la región como una de las principales fronteras de deportación, panorama que podría mantenerse mientras continúen las actuales disposiciones en Estados Unidos.

Llamado a la población migrante

Asimismo, reiteró el llamado a la población migrante para evitar intentar cruces ilegales, ya que estas acciones pueden derivar en medidas más complicadas y consecuencias legales.

"Sí hemos visto más llegada de inmigrantes, lo cual nos ha convertido en una frontera con mayor deportación, y creemos que esto seguirá mientras se mantenga la situación", agregó.