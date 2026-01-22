Exhorta C. Salud a vacunarse contra la influenza y Covid-19

SABINAS, COAH.- El director del Centro de Salud con Hospital Sabinas, doctor Francisco Iribarren Cárdenas, hizo un llamado a la población en general para que acuda a vacunarse contra la influenza y el COVID-19, destacando que la prevención siempre es la mejor aliada para enfrentar las enfermedades propias de la temporada invernal.

Señaló que, durante el mes de enero de 2026 se ha registrado un incremento del 10% en la consulta por enfermedades respiratorias, situación que atribuyó a los cambios de temperatura característicos de esta época del año.

No obstante, precisó que todos los pacientes atendidos han evolucionado de manera favorable, logrando recuperar su salud de forma satisfactoria gracias a la atención oportuna.

Acciones de la autoridad

Asimismo, informó que se llevan a cabo jornadas de vacunación en escuelas de nivel básico, con el objetivo de proteger a la población infantil y fortalecer la prevención desde edades tempranas, acciones que se realizan por indicaciones del doctor Carlos Jiménez Villarreal, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 3.

El director reiteró la importancia de no bajar la guardia y mantener las medidas preventivas, como la vacunación, el lavado frecuente de manos y acudir a consulta médica ante la presencia de síntomas respiratorios.

Detalles confirmados

Finalmente, invitó a las familias de Sabinas a acudir a las unidades de salud para completar sus esquemas de vacunación, subrayando que el Centro de Salud con Hospital Sabinas cuenta con las vacunas disponibles y personal capacitado para brindar una atención segura y de calidad.