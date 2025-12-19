Contactanos
Coahuila

Aumentan filas en cruces internacionales por regreso de paisanos

A días de Navidad, los tiempos de espera para ingresar a México superan los 30 minutos en Ciudad Acuña.

Por Angel Garcia - 19 diciembre, 2025 - 03:56 p.m.
Aumentan filas en cruces internacionales por regreso de paisanos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad Acuña, Coahuila.– A pocos días de la celebración de la Navidad, se ha registrado un incremento en las filas para el cruce de Estados Unidos hacia México, debido a la llegada de paisanos que regresan al país para pasar las fiestas decembrinas con sus familias.

      Durante los últimos días se ha observado un mayor flujo vehicular en los cruces internacionales, donde los tiempos de espera ya superan los 30 minutos para ingresar a territorio mexicano, principalmente entre personas que se dirigen al interior del país.

      Placeholder

      Incremento en cruces internacionales

      Autoridades y usuarios señalaron que, aunque actualmente el cruce presenta una afluencia considerable, se prevé que durante el fin de semana los tiempos de espera aumenten aún más conforme se acerque la fecha navideña.

      Regreso de paisanos a México

      De manera habitual, en esta temporada se incrementa tanto el cruce de paisanos que retornan a México como el flujo de mexicanos que viajan a Estados Unidos para realizar compras, lo que genera una mayor carga vehicular en ambos sentidos.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados