Aumentan filas en cruces internacionales por regreso de paisanos

Ciudad Acuña, Coahuila.– A pocos días de la celebración de la Navidad, se ha registrado un incremento en las filas para el cruce de Estados Unidos hacia México, debido a la llegada de paisanos que regresan al país para pasar las fiestas decembrinas con sus familias.

Durante los últimos días se ha observado un mayor flujo vehicular en los cruces internacionales, donde los tiempos de espera ya superan los 30 minutos para ingresar a territorio mexicano, principalmente entre personas que se dirigen al interior del país.

Incremento en cruces internacionales

Autoridades y usuarios señalaron que, aunque actualmente el cruce presenta una afluencia considerable, se prevé que durante el fin de semana los tiempos de espera aumenten aún más conforme se acerque la fecha navideña.

Regreso de paisanos a México

De manera habitual, en esta temporada se incrementa tanto el cruce de paisanos que retornan a México como el flujo de mexicanos que viajan a Estados Unidos para realizar compras, lo que genera una mayor carga vehicular en ambos sentidos.