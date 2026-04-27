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Coahuila

Franco Canadiense se corona campeón en vibrante final de fútbol 7 en Allende

La jornada deportiva reunió a equipos de la región en un ambiente familiar lleno de emoción y convivencia.

Por Alberto Ibarra Riojas - 27 abril, 2026 - 03:02 p.m.
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      Allende, Coah.— Entre porras, aplausos y un ambiente completamente familiar, se llevó a cabo la final de fútbol 7 en la cancha de fútbol rápido del gimnasio municipal, donde equipos de la región se enfrentaron en una jornada llena de emoción.

      El equipo Franco Canadiense se quedó con el campeonato del torneo, mientras que Boca Jr. obtuvo el subcampeonato y Safari aseguró el tercer lugar tras imponerse a Gladiadores, en encuentros que reunieron a jugadores de Allende, Morelos y Nava.

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      Asistentes destacaron la convivencia que se vivió durante los partidos, donde familias completas acudieron a apoyar a sus equipos, generando un ambiente de entusiasmo y unión entre la comunidad.

      El torneo de fútbol 7 en Allende

      Este tipo de actividades deportivas continúa siendo un punto de encuentro para jóvenes y aficionados, quienes ven en el deporte una forma de convivir, mantenerse activos y fortalecer los lazos entre municipios de la región.

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