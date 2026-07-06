Arranca "Verde Verde Coahuila 2026" con jornada de reforestación en el CBTIS 54 de Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. – El programa Verde Verde Coahuila 2026 inició en las instalaciones del CBTIS 54 como parte de una jornada de reforestación que se llevó a cabo de manera simultánea en todo el estado.

Durante el arranque se realizó la plantación de árboles en el plantel con el objetivo de fortalecer las acciones de mejora del entorno escolar y promover el cuidado del medio ambiente.

El programa Verde Verde Coahuila 2026 busca mejorar el entorno escolar mediante la reforestación.

Las autoridades informaron que el programa continuará con la entrega de árboles y jornadas de reforestación en más escuelas de la entidad.

Las autoridades destacan la importancia de la responsabilidad ambiental en la comunidad estudiantil.

En el evento estuvieron presentes el representante del gobernador, Francisco Carmona; el director de Jurisprudencia de la UAC en Saltillo; la directora del CBTIS 54, Martha Julieta Rodríguez; y, en representación del alcalde, la directora Tania Pérez.

La jornada de reforestación se llevará a cabo en más escuelas de la entidad.

Los participantes destacaron que el trabajo conjunto busca fortalecer la responsabilidad ambiental entre la comunidad estudiantil y contribuir al mejoramiento de los espacios educativos.