Arrancan y entregan obras en Monclova

El Gobierno Municipal de Monclova, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, mantiene el impulso a la infraestructura urbana con el arranque, entrega y supervisión de obras en distintos sectores de la ciudad, en coordinación con el Gobierno del Estado que encabeza Manolo Jiménez Salinas. Estas acciones, informó la autoridad municipal, buscan fortalecer la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de las familias monclovenses mediante la mejora de vialidades y espacios públicos.

Acciones de la autoridad

Durante la semana, el Municipio inició trabajos de recarpeteo en la calle 20 de la colonia Ampliación Hipódromo, así como en las calles Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, en la colonia Estancias de Santa Ana. De igual forma, fueron entregadas las obras de recarpeteo en la calle 9 de la colonia Ampliación Hipódromo y en la calle Río Sabinas de la colonia La Ribera, las cuales forman parte de un paquete de inversión superior a 6 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2026.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, estas obras benefician de manera directa a más de 2 mil habitantes de los sectores intervenidos.

Detalles confirmados

Como parte del seguimiento a la obra pública, el alcalde supervisó los avances de la pavimentación en la colonia Buenos Aires, la construcción de la escalinata en la Plaza Mirador de la colonia Guerrero, la rehabilitación de las canchas en la colonia Obrera Norte, así como los trabajos en el Campo Saraperitos. "Seguimos llevando obras que mejoran la calidad de vida de las familias, fortalecen la movilidad y consolidan una ciudad más ordenada, segura y con mayores oportunidades para todas y todos", señaló el alcalde Carlos Villarreal.

El Gobierno Municipal reiteró que continuará trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado para impulsar proyectos de infraestructura que atiendan las necesidades de la población y fortalezcan el desarrollo de Monclova.