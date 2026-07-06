Catean vivienda en Allende y aseguran cristal

ALLENDE, COAH. – Un domicilio de la colonia El Manantial fue cateado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Policía Civil Coahuila y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como parte de una investigación por presuntos delitos contra la salud.

El operativo se llevó a cabo en la colonia El Manantial, donde se encontró metanfetamina.

La diligencia judicial se realizó en un inmueble ubicado sobre la calle Manantial del Tanque de Luz, donde los agentes ingresaron con una orden de cateo previamente autorizada.

Durante la inspección, las autoridades localizaron una bolsa con una cantidad de metanfetamina, conocida como cristal, además de una báscula gramera y diversos objetos que serán integrados a la carpeta de investigación como indicios.

Las autoridades aseguraron una bolsa con metanfetamina y otros objetos en el cateo.

Pese al aseguramiento de la presunta droga y del resto del material, en el domicilio no fueron localizadas personas, por lo que no se reportaron detenidos durante el operativo.

Los indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones para determinar su relación con posibles actividades de narcomenudeo.

El inmueble permanece asegurado mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la información oficial, el inmueble permanece asegurado mientras avanzan las indagatorias para identificar y, en su caso, ejercer acciones legales en contra del propietario o de quien resulte responsable.