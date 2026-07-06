Localizan sin vida a joven de 25 años al interior de una vivienda en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Un hombre de 25 años fue localizado sin vida la mañana del sábado al interior de una vivienda ubicada sobre la calle Sonora, en el fraccionamiento Santa Rosa.

La madre del joven encontró el cuerpo

De acuerdo con la información disponible, la madre del joven lo encontró en su habitación después de llamarlo en repetidas ocasiones sin obtener respuesta, por lo que dio aviso a las autoridades.

Tras el reporte, la zona fue acordonada y al sitio acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes, en coordinación con personal de Servicios Periciales, realizaron las diligencias correspondientes.

Preocupación en la comunidad

Según la información recabada, en esa misma calle se han registrado previamente otros casos similares, situación que ha generado preocupación entre los habitantes del sector.