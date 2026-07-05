Pide Iglesia frenar el agotamiento de la fe

En medio de una sociedad marcada por el ritmo acelerado, el ruido y la constante conexión tecnológica, el vicario de Santiago Apóstol llamó a la población a redescubrir el valor del descanso como un camino para fortalecer la vida espiritual y recuperar el equilibrio en lo personal.

El valor del descanso espiritual

Durante su homilía dominical, el vicario Francisco Isaac Cortez compartió el mensaje del Evangelio de San Mateo que presenta dos caminos para alcanzar el verdadero descanso del alma: conocer a Dios y seguir a Cristo. Señaló que ambas acciones permiten encontrar paz interior y dar sentido a la vida. "Hay que aprender a descansar y aprender a descubrir el valioso sentido de la vida también a partir del descanso".

Advirtió que la sociedad actual vive inmersa en una cultura del activismo permanente que deja poco espacio para el silencio, la reflexión y encuentro con Dios, en un fenómeno que cada vez es más común. "El descanso no significa dejar de cumplir responsabilidades, sino reservar tiempo para el cuerpo, la mente y el espíritu, muchas personas permanecen constantemente conectadas a la tecnología, pero cada vez más desconectadas de sí mismas, lo que provoca agotamiento físico y emocional".

La necesidad de momentos de oración

El sacerdote recordó que, así como el cuerpo necesita recuperarse mediante el sueño, el espíritu también requiere momentos de oración y silencio. Añadió que descansar ayuda a sanar las cargas emocionales y mejora la convivencia con los demás, ya que el cansancio suele traducirse en irritabilidad y falta de paciencia.

Al concluir su mensaje, invitó a los fieles a incorporar espacios de descanso en su vida diaria y a fortalecer su relación con Dios mediante oración y silencio, como preparación para alcanzar el descanso eterno.