Vacunación contra influenza en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- El sector salud inició una jornada de vacunación contra la influenza en Ciudad Acuña, como medida preventiva ante la próxima temporada invernal.

Jornada de vacunación en Ciudad Acuña

La campaña arrancó en la escuela primaria María Braulia García, donde participaron estudiantes y padres de familia.

Humberto Cantú, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02, informó que se cuenta con 2 mil dosis para el municipio y 12 mil para la región.

Disponibilidad de vacunas

Señaló que las vacunas estarán disponibles de manera gratuita en las unidades médicas.

El sector salud cuenta con los insumos necesarios, proporcionados por el Gobierno de Coahuila, para contribuir a la prevención de enfermedades durante la temporada invernal.