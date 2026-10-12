Cruz Roja Monclova ofrece descuentos en estudios de salud durante octubre

Como parte de las campañas para detectar y prevenir el cáncer, durante el mes de octubre la Cruz Roja llevará a cabo su campaña, en la que ofrece servicios de consulta, estudios y de laboratorio con descuentos del 50 %, además de paquetes especiales para facilitar la prevención entre la ciudadanía.

La campaña fue presentada por Irasema Sánchez, presidenta de Damas Voluntarias de Cruz Roja, quien invitó a las mujeres de Monclova y la región a aprovechar los precios especiales durante el Mes Rosa.

Entre los servicios se encuentra el programa "Un ECO por tu vida", mediante el cual se realizan ultrasonidos para detectar alteraciones en órganos que pueden pasar inadvertidas para los pacientes.

La institución también ofrece un paquete de estudios de laboratorio por 300 pesos, que incluye biometría hemática, química sanguínea y examen general de orina, además de orientación nutricional con previa cita.

Durante el mes de octubre también se aplica 50 % de descuento en consulta de medicina general, electrocardiograma, TAC y rayos X.

Aunque la campaña se enfoca en la prevención del cáncer de mama, los estudios pueden ayudar a detectar otros padecimientos y los servicios están disponibles para quienes deseen realizarse un chequeo.

El programa "Un ECO por tu vida" se realiza los martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas, así como de lunes a jueves de 16:00 a 19:00 horas, mediante cita.

La Cruz Roja hizo un llamado a la población, especialmente a las mujeres, a aprovechar la campaña y acudir a realizarse sus estudios, al destacar que la prevención y la detección oportuna son fundamentales para identificar enfermedades y atenderlas a tiempo.