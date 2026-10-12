De héroes a "cucarachas"

De ser considerados héroes durante la pandemia de Covid-19 a sentirse pisoteados y olvidados, así describió Aydee Díaz, trabajadora del IMSS en Monclova, el trato que asegura recibir actualmente el personal de salud.

La empleada recordó que durante la emergencia sanitaria los trabajadores arriesgaron su vida y expusieron también a sus familias para atender a los pacientes, mientras que ahora sienten que ese sacrificio ha quedado en el olvido. "Es lamentable que hace algunos años nos aplaudían por las calles y hoy nos pisotean como simples cucarachas", expresó.

Cuestionó que se haya dejado de reconocer el esfuerzo del personal médico y de enfermería que enfrentó la pandemia, periodo en el que compañeros perdieron la vida y numerosas familias sufrieron las consecuencias de la emergencia sanitaria.

Además de las pérdidas humanas, hubo trabajadores que quedaron con secuelas y otros que terminaron pensionados después de enfrentar los riesgos de atender a pacientes con Covid-19. Sostuvo que el personal cumplió con su responsabilidad profesional, aun a costa de poner en peligro su propia salud y la de sus seres queridos. "Nosotros arriesgamos nuestra vida, y está bien porque es nuestro trabajo, pero arriesgamos a nuestras familias también", manifestó.

Su reclamo se suma a la inconformidad de trabajadores del IMSS en Monclova, quienes exigen que se reconozca su labor y se atiendan sus demandas.