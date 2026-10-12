Trabajadores y jubilados del IMSS se manifiestan en Monclova

Con la puerta en la cara dejaron representantes sindicales a trabajadores y jubilados del IMSS que acudieron esta mañana al recinto sindical para exigir atención e intervención en su conflicto.

Luego de manifestarse afuera de la Clínica 7, los inconformes, entre ellos adultos mayores, acudieron al sindicato para buscar respuestas, pero encontraron las instalaciones cerradas, a pesar de que representantes permanecían en el interior.

Uno de los funcionarios abrió la puerta para permitir el ingreso de una colaboradora, pero, al percatarse de que los manifestantes intentaban entrar, cerró la puerta frente a una jubilada, adulta mayor, que se encontraba en el acceso.

El hecho provocó el enojo de los trabajadores, quienes reclamaron que el sindicato les cierre las puertas cuando precisamente acudieron a exigir que intervenga y atienda sus demandas.