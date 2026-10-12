Falta de medicamentos en el IMSS afecta a derechohabientes

Derechohabientes del Seguro Social manifestaron su apoyo al movimiento de trabajadores que demandan el respeto a sus derechos y la mejora de las condiciones de la institución, ante la falta de medicamentos que existe en el nosocomio, lo que afecta directamente a los pacientes y sus tratamientos.

Isidra Pérez Sandoval, de 73 años, es una de las derechohabientes afectadas. Vecina de la colonia Las Flores, padece epilepsia y desde hace dos meses no recibe el medicamento que necesita para controlar su enfermedad.

Con su receta en mano, explicó que requiere ácido valproico, tratamiento que le ha sido solicitado en repetidas ocasiones en la farmacia del IMSS, sin que hasta ahora haya podido obtenerlo. “Dos meses tengo que no me dan el medicamento, me dicen que mañana, que venga el viernes, que venga otro día”.

La paciente mencionó que la falta del tratamiento representa una preocupación constante debido a las consecuencias que puede tener para su salud, pues padece epilepsia y además tiene un tumor en el cerebro. Dijo que ha acudido en distintas ocasiones para solicitar el medicamento y que incluso le han indicado que lo pida nuevamente en farmacia, pero hasta el momento no ha recibido una solución.

Ante esta situación, consideró que las carencias del IMSS no afectan únicamente su caso, sino a otros derechohabientes que también requieren medicamentos para continuar con su tratamiento. Cuestionó que, mientras se asegura que existe medicamento disponible, los pacientes continúen regresando a sus casas sin recibir los tratamientos que les fueron prescritos.