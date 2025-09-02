Inicia vacunación escolar en Ciudad Acuña para completar cartillas infantiles

Ciudad Acuña, Coahuila — El sector salud dio inicio a un programa de vacunación escolar en Ciudad Acuña con el objetivo de completar las cartillas de vacunación de los estudiantes, informó Humberto Cantú, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02.

El operativo se lleva a cabo directamente en los planteles educativos, donde el personal médico solicitará el consentimiento de los padres para aplicar las vacunas correspondientes.

Cantú expresó su preocupación por los menores que aún no han recibido sus dosis, señalando que esto representa un riesgo para su salud. "Mientras todos estén vacunados, no hay peligro de nada y por eso queremos que esta vacunación se dé. Invitamos a los padres a que participen", enfatizó.

El funcionario detalló que el personal médico recorrerá todas las escuelas del municipio como parte de esta estrategia para fortalecer la prevención y la salud entre la población infantil.