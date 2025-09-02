"Víctimas de fraude automotriz piden no soltar a detenidos"

Un grupo de al menos diez personas originarias de Monclova acudió este martes a la Fiscalía General del Estado para interponer formalmente una denuncia contra la agencia automotriz Alianza Nacional Multinacional, señalada por presunto fraude en la venta de vehículos.

De acuerdo con los denunciantes, las autoridades detuvieron a cinco personas, entre ellas el gerente de la sucursal ubicada sobre el bulevar Harold R. Papé y avenida Monterrey. Sin embargo, los afectados manifestaron su temor de que los responsables puedan recuperar su libertad en las próximas horas.

"Queremos que se haga justicia y que no los dejen salir, porque el dinero que entregamos no lo hemos recuperado y tampoco recibimos los autos", expresó uno de los ciudadanos defraudados.

Los testimonios revelan la magnitud del presunto fraude: un comprador entregó 28 mil pesos de enganche por un automóvil Versa 2025, con la promesa de pagar mensualidades de 8 mil 200 pesos, sin que la unidad le fuera entregada. Otro afectado aseguró haber dado 15 mil pesos de enganche por un vehículo 2024, además de comprometerse a pagar mensualidades cercanas a 5 mil pesos, sin recibir respuesta de la agencia.

Las víctimas recordaron que, en algunos casos, llevan meses esperando la entrega de los vehículos, mientras que la empresa se limitaba a dar largas con falsas promesas. Por ello, insistieron en que el proceso judicial debe garantizar la reparación del daño y sancionar a quienes resulten responsables. Asimismo, solicitaron el apoyo de la Fiscalía para que atienda con urgencia el caso y evitar que quede en un 'carpetazo'. '",

"correcciones": []

}