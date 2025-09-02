Inicia con entusiasmo el ciclo escolar 2025-2026 en Nava

Nava, Coah. – Con entusiasmo por parte de alumnos y padres de familia, dio inicio el ciclo escolar 2025-2026 en la Escuela Emiliano Zapata Urbana , donde se llevó a cabo la entrega de útiles escolares y libros de texto gratuitos , en apoyo a la niñez y juventud del municipio.

El acto inaugural contó con la presencia de autoridades educativas , representantes sindicales , personal del sector salud y exalcaldes , quienes se sumaron a esta ceremonia, demostrando el compromiso de la comunidad con la educación.

Este nuevo ciclo escolar representa un paso firme hacia el fortalecimiento del presente y futuro de los estudiantes, en un esfuerzo conjunto por garantizar que niñas, niños y jóvenes tengan acceso a una educación de calidad y en igualdad de condiciones.