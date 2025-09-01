Ventas en regreso a clases por debajo de lo esperado

Aunque el regreso a clases representó un respiro para el sector de papelerías y las tiendas relacionadas con el regreso a clases, las ventas se mantuvieron entre un 20 y 30 por ciento por debajo en relación a años anteriores, sin embargo esperan que esta semana continúen activas.

Arturo Valdés Pérez, externó que si bien durante los últimos días hubo un incremento en la actividad comercial con las compras de última hora, con gran afluencia en papelerías, zapaterías, tiendas de uniforme entre otros, las ventas se mantuvieron por debajo de años anteriores.

Señaló que la situación económica y la incertidumbre laboral generó un impacto, en el que las familias buscaron los precios más bajos, incluso surtieron las listas en partes por lo que se tuvo un menor movimiento.

El comerciante añadió que este año decidieron pedir menos mercancía, ante la expectativa de una baja en la demanda por la complicada situación económica.

"La gente andaba buscando precio, cuando hay tiempos de crisis todos checamos, antes se surtía la lista completa en un lugar, ahora compraron en diferentes lados, buscando dónde estaba más barato", indicó.

Valdés Pérez mencionó que la proliferación de vendedores informales también impactó en las ventas de los negocios establecidos, donde muchas personas optaron por ofertar útiles escolares ante la pérdida de empleo.

Confían en que esta semana se mantengan las ventas, por los padres que no adquirieron toda la lista o que les faltaron algunos artículos, lo que incrementará un poco más las ventas, aunque no será considerable.

"Las ventas van a seguir en los próximos días debido a que a veces les faltan útiles escolares. Tú sabes bien que siempre a última hora vas y compras, y ya no tenemos un producto u otro. Sí hubo movimiento, nos fue bien entre paréntesis, pero no como en otros años", indicó.