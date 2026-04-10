Lanzan programa de comidas calientes para apoyar a familias vulnerables en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Con el objetivo de apoyar a las familias en situación de necesidad, se puso en marcha un programa de entrega de comidas calientes que se realiza de manera semanal en esta ciudad.

A través de esta iniciativa, se distribuyen alimentos preparados a personas que requieren apoyo, con la intención de contribuir a su bienestar y garantizar una alimentación adecuada.

Apoyo a la comunidad

Los organizadores también invitaron a la ciudadanía a sumarse a estas acciones, con el fin de incrementar el número de beneficiarios y fortalecer el alcance del programa.

Además de proporcionar alimentos, se busca que las comidas sean saludables y cubran las necesidades básicas de nutrición de las familias.

Impacto en la población vulnerable

Este tipo de programas continúa consolidándose como una base de apoyo para la población vulnerable en Ciudad Acuña, al ofrecer alternativas que ayudan a mejorar su calidad de vida.