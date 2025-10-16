Estudiantes del CAM No. 20 brillan en encuentro de atletismo en Nueva Rosita

ALLENDE, COAH. — Estudiantes del Centro de Atención Múltiple (CAM) No. 20 participaron en el Cuarto Encuentro de Atletismo en Convivencia 2025, realizado en la ciudad de Nueva Rosita, donde disfrutaron de una jornada llena de actividades deportivas y momentos de integración junto a sus compañeros y padres de familia.

Durante el evento, los alumnos tuvieron la oportunidad de competir en diversas pruebas atléticas, experimentar la emoción del trabajo en equipo y fortalecer valores como la disciplina, la cooperación y el respeto entre todos los participantes.

Padres de familia y docentes expresaron su alegría por la experiencia, destacando el entusiasmo y esfuerzo de los estudiantes, así como la importancia de fomentar la actividad física y la sana convivencia en espacios seguros y recreativos.