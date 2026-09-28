Arranca la Feria de la Amistad 2026 con música y atracciones en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.– Con la presencia de ciudadanos en la Macroplaza, inició la Feria de la Amistad 2026, evento que reúne actividades musicales, comerciantes y atracciones provenientes de otras ciudades.

La Feria de la Amistad 2026 comenzó en Ciudad Acuña

Como parte del programa musical se presentó La Fiera de Ojinaga, cuya participación atrajo a un amplio sector de asistentes, incluidos visitantes provenientes de otros municipios.

El arranque de la feria también estuvo acompañado por la llegada de comerciantes y múltiples atracciones procedentes de otras localidades, que se sumaron a las actividades programadas para esta edición.

Impacto en la economía local

Se espera que el evento genere una importante derrama económica para el comercio local y que sus beneficios alcancen a otros establecimientos y prestadores de servicios de Ciudad Acuña.

La cartelera de la Feria de la Amistad 2026 aún contempla más actividades, por lo que se prevé un incremento en la actividad de hoteles, comercios y servicios durante los próximos días.