Camioneta se impacta contra Farmacia Guadalajara en pleno centro de Allende

ALLENDE, COAH.– Una fuerte movilización se registra este sábado en pleno centro de Allende, luego de que una camioneta se impactara contra la Farmacia Guadalajara ubicada sobre la calle Juárez, frente al banco BBVA.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad terminó introduciéndose al establecimiento tras el fuerte impacto, lo que provocó daños en el inmueble y generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

De manera extraoficial, se ha señalado que varias personas podrían haber resultado lesionadas; sin embargo, hasta el momento esta información no ha sido confirmada oficialmente, por lo que se espera el reporte de los cuerpos de auxilio.

Elementos de emergencia y seguridad acudieron al lugar para atender la situación y realizar las labores correspondientes, mientras se mantiene vigilancia en el sector.

El accidente ocurrió en una zona de alta circulación, por lo que se recomienda a conductores y peatones evitar el área mientras continúan las labores de atención y se determina la magnitud de los daños.

Se espera que en las próximas horas se den a conocer mayores detalles sobre las condiciones de las personas involucradas y las causas que provocaron el accidente.