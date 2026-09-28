AHMSA necesita recuperar 24 mil empleos formales

La región Centro requiere recuperar 24 mil 128 empleos formales para regresar al nivel que registraba en diciembre de 2022, antes de que se profundizara la crisis de Altos Hornos de México, de acuerdo con las estadísticas de asegurados permanentes del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En diciembre del 2022, la zona contaba con 109 mil 771 asegurados permanentes, mientras que en agosto de 2026 el registro se ubicó en 85 mil 643 asegurados, una diferencia de 24 mil 128 puestos formales. La caída representa una reducción de alrededor de 22 por ciento respecto al nivel de empleo formal registrado antes de la crisis de la siderúrgica.

Sin embargo, esta diferencia no equivale al número de personas desempleadas ni puede atribuirse en su totalidad a AHMSA. La caída en el empleo en la región Centro contrasta con el comportamiento general de la entidad, ya que en el primer trimestre de 2026, en Coahuila había 1.6 millones de personas ocupadas en, 87 mil más que en el mismo periodo de 2025, según datos de INEGI citados por el Servicio Nacional de Empleo.

Esto permite distinguir entre el comportamiento estatal y el de la región Centro, donde el impacto de la crisis de Altos Hornos alcanzó también a proveedores, contratistas y otras actividades económicas vinculadas con la industria.

Durante este año, la región mostró una recuperación gradual, ya que en enero se tenía 84 mil 557 asegurados permanentes, mientras que en agosto la cifra llegó a 85 mil 643, un incremento de mil 86 puestos. Sin embargo, los avances todavía resultan insuficientes para recuperar el nivel que se tenía en diciembre del 2022.

La recuperación podría continuar con la entrada en operación de nuevas inversiones, como las empresas de origen coreano Yura y Doosung Tech, del sector automotriz, que tienen prevista su próxima apertura en Monclova y la región.

A esto se agrega la posible reactivación de AHMSA de concretarse la venta esta semana, que si bien no se recuperará la totalidad de los empleos que anteriormente tenía la acerera, sí representará un porcentaje importante.