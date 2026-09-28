Exigen hechos tras promesas sobre AHMSA

Las promesas sobre AHMSA tendrán que convertirse en hechos, en una región cansada de la incertidumbre y que ahora espera que la oferta presentada por la siderúrgica avance hasta concretarse y dé paso a una eventual reactivación.

Durante su mensaje de este domingo, el padre Néstor Martínez, Vicario de la Diócesis de Saltillo, llamó a recuperar el valor de la palabra y a demostrar con acciones aquello que se promete, una reflexión que coincide con la expectativa que mantiene la región Centro sobre el futuro de la empresa.

"¿Qué tanta fuerza tienen esas palabras? ¿Qué tanta verdad tienen esas palabras?", señaló durante la homilía.

Expresiones como "te doy mi palabra" o "tienes mi palabra" representaban compromisos que no requerían mayores respaldos, pero que actualmente existe una mayor necesidad de acreditar lo dicho mediante documentos y acciones.

La reflexión ocurre mientras avanza el proceso judicial para la venta de AHMSA y Minera del Norte (MINOSA), luego de que CIESA presentó una oferta superior a mil 400 millones de dólares por los activos.

Sin embargo, la operación todavía debe cumplir condiciones establecidas por la autoridad judicial. Para trabajadores, comerciantes, empresarios y familias de la región, el cumplimiento de estos pasos representa la diferencia entre un anuncio y una operación formal que pueda conducir a la reactivación de AHMSA.

Durante su reflexión, Martínez advirtió que las palabras pueden perder su valor cuando están acompañadas de duda, incertidumbre, mentiras, falsedades o manipulaciones. "Necesitamos vivir la verdad. Necesitamos conocer la verdad. Ser parte de la verdad", expresó.

La eventual reactivación de AHMSA representaría para la Región Centro la posibilidad de recuperar producción industrial y parte de la actividad económica que durante años se generó alrededor de la siderúrgica. El sacerdote sostuvo que reconocer un error implica también modificar acciones y cumplir finalmente aquello que se había comprometido, una idea que coloca nuevamente el foco en los hechos que deberán seguir al anuncio de la oferta por AHMSA.