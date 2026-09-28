Lotería reúne a familias y vecinos en la plaza principal de Zaragoza

ZARAGOZA, COAH.– Familias y vecinos de Zaragoza disfrutaron de una tarde de convivencia durante un evento de lotería realizado en la plaza principal, donde decenas de personas se reunieron para pasar un momento agradable.

La actividad permitió que amigas, amigos y familias salieran de la rutina y compartieran una tarde de entretenimiento, generando un ambiente de convivencia en uno de los principales espacios públicos del municipio.

El evento de lotería en Zaragoza reunió a decenas de personas en un ambiente festivo.

Durante el encuentro se vivieron momentos de diversión entre los asistentes, quienes participaron en las dinámicas y disfrutaron de un espacio pensado para reunirse y pasar un buen rato en comunidad.

Las familias disfrutaron de dinámicas que fomentaron la convivencia y el entretenimiento.

Este tipo de actividades también contribuye a recuperar los espacios públicos como puntos de encuentro para las familias, donde niñas, niños, jóvenes y adultos pueden convivir y fortalecer los lazos entre vecinos.

El Comité Municipal del PRI reafirma su compromiso con la comunidad al organizar actividades recreativas.

El Comité Municipal del PRI, organizador del evento, agradeció la participación de quienes acudieron a la plaza y señaló que continuará promoviendo actividades y gestiones dirigidas a la comunidad.