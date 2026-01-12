Trasladan a Margarita a hospital de California

El proceso para el traslado internacional de la niña Margarita Rubí hacia el Hospital Shriners Children's Northern California se concretó este domingo alrededor de las 2:30 de la tarde, cuando la menor fue trasladada vía aérea junto a su madre, Mónica Abigail Romero García, con destino a Sacramento, California. Previamente, se informó que el procedimiento se encontraba en su etapa final y que finalmente fue posible realizarlo, luego de superar diversos contratiempos administrativos relacionados con la documentación requerida para el ingreso a Estados Unidos. Un traslado de esta naturaleza implica una logística compleja que va más allá del simple transporte aéreo, ya que los médicos del hospital local mantuvieron comunicación constante con los especialistas del hospital para asegurar que la niña se encontrara estabilizada antes y durante el vuelo. Además, se coordinó la solicitud del avión ambulancia, la disposición de ambulancias terrestres en ambos puntos y la tramitación de los permisos legales correspondientes.

Sobre el estado de la menor durante el traslado, Diego Siller, encargado del DIF Regional, señaló que la niña iba tranquila y despierta al momento de ser trasladada a Sacramento, California, donde será atendida en el Hospital Shriners Children's Northern California. Destacó que se trató de un trabajo conjunto en el que participaron el gobernador Manolo Jiménez y el Hospital San José, quienes estuvieron atentos en todo momento para atender de manera urgente a la menor, logrando estabilizarla y hacer posible su traslado.

Por su parte, la madre de Margarita Rubí dio a conocer que, pese al apoyo recibido, aún resta cubrir más de 50 mil pesos, además de los honorarios médicos, por lo que agradeció la solidaridad de quienes han contribuido y solicitó continuar con el respaldo para enfrentar los gastos pendientes. Con el traslado ya realizado, Margarita Rubí continuará su atención médica especializada en Estados Unidos, mientras que las autoridades y asociaciones involucradas reiteraron su compromiso de seguir apoyando en este tipo de gestiones humanitarias.