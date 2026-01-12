Camioneta de carga sufre aparatosa volcadura en el bulevar Miguel Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila

Una camioneta de carga protagonizó un accidente automovilístico la tarde de este lunes sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, en los carriles con dirección a Saltillo, antes de llegar al aeropuerto internacional.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó la salida del camino y el impacto contra una luminaria, la cual fue derribada por la fuerza del choque. Tras el impacto, la camioneta terminó volcada sobre uno de sus costados.

La unidad involucrada es una camioneta Nissan de carga que, al momento del accidente, se encontraba vacía. En el vehículo viajaban dos personas, quienes fueron atendidas en el lugar por paramédicos para su valoración médica, pero no aceptaron su traslado a un nosocomio pues esperarían a la aseguradora.

El accidente ocurrió en los carriles hacia Saltillo, cerca del aeropuerto internacional.

Elementos de emergencia y autoridades acudieron al sitio para brindar auxilio, asegurar la zona y realizar las maniobras necesarias para retirar la unidad siniestrada, lo que generó afectaciones parciales a la circulación en el sector.

Paramédicos atendieron a los ocupantes de la camioneta, quienes no requirieron traslado.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas con lesiones de gravedad, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Las autoridades realizan investigaciones para determinar las causas del accidente.