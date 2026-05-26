Impulsan en Ciudad Acuña prevención de violencia en el noviazgo entre jóvenes

Ciudad Acuña, Coahuila.- Con el objetivo de prevenir situaciones de violencia desde edades tempranas, el Instituto Municipal de la Mujer llevó a cabo pláticas informativas en escuelas de la localidad enfocadas en la prevención de la violencia en el noviazgo.

Las autoridades señalaron que este tipo de conductas suele presentarse desde las primeras relaciones sentimentales y, de no detectarse a tiempo, puede escalar a niveles más graves.

Acciones de la autoridad

Las actividades se realizan en coordinación con dependencias estatales, buscando generar conciencia entre los jóvenes sobre la importancia de identificar señales de agresión y fomentar relaciones sanas.

Durante las charlas también se dio a conocer el uso del Violentómetro en Coahuila, herramienta educativa implementada por la Secretaría de las Mujeres y los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, la cual permite medir y detectar distintos niveles de violencia.

Detalles confirmados

Asimismo, se destacó el trabajo coordinado que actualmente se desarrolla en la entidad mediante programas preventivos y la instalación de puntos violeta, enfocados en brindar apoyo y orientación a mujeres en situación de riesgo.