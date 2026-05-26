Bomberos sofocan incendio en camioneta en patios del Centro de Salud en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El reporte de un incendio en una camioneta movilizó a los elementos del cuerpo de Bomberos, quienes se desplazaron de manera inmediata a los patios del centro de salud "Juan Galán Jr.", donde se registraba el siniestro.

La rápida intervención permitió controlar la situación y evitar mayores consecuencias, informó el ingeniero Víctor Guajardo Loo, director de Protección Civil Municipal.

La unidad afectada corresponde a un vehículo Ford con placas ER-4001-C, propiedad del doctor Jorge N, destacaron autoridades locales.

El fuego generó alarma entre el personal y pacientes que se encontraban en las instalaciones, aunque no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros informes, las llamas fueron sofocadas en cuestión de minutos gracias a las maniobras de los apagafuegos, quienes lograron contener el incendio sin que se extendiera hacia otras áreas.

El titular de PC informó que, la probable causa del siniestro fue un cortocircuito, situación que será analizada para confirmar el origen del fuego y prevenir futuros incidentes similares.

Finalmente, las autoridades destacaron que, pese al susto generado, el incendio no dejó afectaciones a personas ni al funcionamiento del hospital, quedando únicamente daños materiales en la camioneta del médico.

Ante estos hechos, la comunidad muzquense, reconoció la pronta respuesta de los cuerpos de emergencia.