Cosmos domina la Primera División con paso perfecto tras siete jornadas

CIUDAD ACUÑA, COAH.– La temporada de la Primera División continúa ofreciendo una intensa batalla por los primeros lugares, luego de siete jornadas en las que cinco equipos se han mantenido como protagonistas del campeonato.

El liderato pertenece a Cosmos, conjunto que registra paso perfecto con siete triunfos consecutivos para sumar 21 puntos. El equipo ha tenido un regreso contundente a la competencia después de cumplir una sanción que lo dejó fuera durante una temporada.

¿Qué equipos siguen a Cosmos en la clasificación?

En la segunda posición aparece Santa Martha con 19 unidades. La escuadra se ha mantenido como una de las más competitivas en los últimos torneos, aunque todavía tiene pendiente concretar el campeonato que ha buscado en diversas ocasiones.

Más atrás se ubican Aeropuerto, La EPA y Fuerza Azul, equipos que continúan sumando puntos y mantienen vivas sus aspiraciones de alcanzar la parte más alta de la clasificación en las próximas fechas.

¿Cómo se fortalece la liga con nuevos talentos?

Además de la competencia por el liderato, la liga sigue fortaleciendo su proyecto deportivo con la incorporación de nuevos jugadores jóvenes, quienes encuentran un espacio para desarrollar sus habilidades y mostrar su talento dentro del futbol local.

Con la segunda mitad del torneo aún por disputarse, la lucha por los primeros puestos promete mantenerse cerrada y llena de emociones en cada jornada.