Coahuila mantiene dos casos activos de sarampión y refuerza vacunación

Ciudad Acuña, Coahuila.– Autoridades estatales de salud informaron que en Coahuila se mantienen dos casos activos de sarampión, por lo que se reforzarán las acciones de vacunación con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad.

Casos de sarampión en Torreón

El subsecretario de la Secretaría de Salud de Coahuila, Iván Moscoso, detalló que los dos casos confirmados se localizan en Torreón, al sur del estado, y se encuentran bajo vigilancia epidemiológica.

Indicó que, en comparación con otras entidades del país donde se han registrado entre 100 y hasta 400 casos positivos, Coahuila mantiene una incidencia baja, situación que atribuyó a las estrategias preventivas implementadas de manera oportuna.

Acciones de vacunación

No obstante, señaló que por instrucciones del gobernador se intensificará la aplicación del biológico en distintos puntos, como centros comerciales y colonias, con el fin de facilitar el acceso a la población.

"Vamos a seguir trabajando por indicaciones del gobernador y señalar que contamos con el biológico suficiente; es importante que la ciudadanía lo aproveche y tenga paciencia por las filas que se realizan", puntualizó.

Las autoridades reiteraron el llamado a completar los esquemas de vacunación y acudir a los módulos instalados en espacios públicos para fortalecer la protección colectiva.