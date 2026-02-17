José Ignacio Limón enfrenta pérdidas millonarias tras incendio en su negocio

Diez años de historia y esfuerzo quedaron reducidos a cenizas en tan solo unos minutos, la vulcanizadora, propiedad de José Ignacio Limón, ex trabajador de Altos Hornos de México, fue consumida por un voraz incendio que no dejó más que fierros retorcidos y herramientas calcinadas.

A sus 67 años, don Ignacio recorre lo que fue su fuente de trabajo, entre los escombros intenta rescatar desarmadores y pedazos de metal, que fue lo único que se mantuvo ante las llamas.

Durante 38 años laboró como empleado de confianza en el departamento de Planta de Fuerza de Altos Hornos de México, hace poco más de una década, tras las bajas en la siderúrgica, tuvo que salir y buscar nuevas alternativas.

Inició un pequeño negocio por recomendación de un sobrino, sin saber nada, sin embargo con constancia y dedicación logró establecer un negocio, en el que no sólo tuvo una fuente de ingreso, sino grandes amigos.

El pasado lunes se registró un incendio en un lote baldío aledaño a su negocio, el cual se extendió y consumió por completo la vulcanizadora ubicada sobre la calle 01 de enero del Fraccionamiento Monclova, consumiendo el techo de madera, llantas y todo lo que había a su paso.

"Nunca había pasado nada en 10 años, ni me habían robado, no creo que fuera intencional no puedo decirlo, tendría que tener pruebas, pero fue provocado por alguien, una colilla o cualquier lumbre", comenta.

"Nacho" Limón calcula pérdidas superiores a 80 mil pesos entre compresor, máquina desmontadora, pistolas de impacto, herramientas, rines y decenas de neumáticos, el día de ayer se dio a la tarea de recuperar el fierro entre los escombros para venderlo y obtener algo de dinero.

Señaló que tras su salida de AHMSA logró una pensión y no cuenta con hijos que dependan de él, por lo que la vulcanizadora era un ingreso extra además de una forma de convivir día a día con la gente.

¿Qué planes tiene Limón tras el incendio?

Sobre la posibilidad de reiniciar, mencionó que sería algo que pensaría, ya que a sus 67 años ya se mostraba cansado y ante esta situación buscaría dedicarse a algunas actividades que le llamaban.

Mientras observa las cenizas de lo que construyó durante una década, don Ignacio enfrenta una nueva etapa, marcada por la incertidumbre, pero también por la entereza con la que aprendió un oficio que no conocía y sostuvo hasta la noche en que el fuego lo consumió todo.