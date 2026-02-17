Inauguran exposición Novias de Antaño de José F. Martínez en Monclova

Encajes, velos largos, tocados discretos y miradas serenas conforman la esencia de la exposición 'Novias de Antaño', que fue inaugurada la tarde de ayer en la Biblioteca Pape, y permanecerá abierta hasta el mes de abril.

La muestra reúne entre 80 y 90 fotografías del reconocido fotógrafo mexicano José F. Martínez, cuyo archivo fue rescatado y presentado por su hijo, Alfonso Martínez Guerra, ante la presencia de Gloria Dávila de Benavides, directora del recinto, y la señora Gloria María Benavides Dávila, así como familiares y amigos.

"Es una exposición de un fotógrafo muy conocido, excelente fotógrafo mexicano, José F. Martínez, quien era mi padre, quien dejó un archivo, un tesoro artístico en la ciudad de Puebla".

Martínez Guerra dijo que tras la muerte de su padre, el material fotográfico permaneció almacenado durante años, por lo que decidió rescatarlo y trasladarlo a Monclova, ciudad donde reside actualmente, al considerar injusto que el trabajo de 7 décadas permanezca en una bodega.

Mencionó que la intención de realizar la exposición es compartir este legado con nuevas generaciones, en un recorrido fotográfico que abarca desde la década de 1910 hasta los años 70, permitiendo observar la transformación de la moda nupcial y la evolución social del país.

"Vamos viendo la evolución de los peinados, la evolución de los vestidos, la disposición física de cada persona, es la historia", comentó.

Las imágenes permiten apreciar no solo la estética de cada época, sino también el papel de la mujer como reflejo cultural de su tiempo.

Al finalizar la inauguración, Alfonso Martínez Guerra invitó a los jóvenes a perseguir sus metas con disciplina y educación.

"Nada es imposible, todo se puede, pero con buenos modales, con educación y con ganas de trabajar", expresó, mientras las 'Novias de Antaño' comenzaban a recibir a los primeros visitantes en Monclova.