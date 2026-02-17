Monclova rinde homenaje a José Mario Obregón, bombero con 26 años de servicio

El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, a través del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova, realizó un merecido reconocimiento al Capitán José Mario Obregón, quien este martes 17 de febrero, después de más de 26 años de servicio, concluye su labor como bombero activo, tras una trayectoria que inició en 1999 y que deja una huella profunda de valentía, disciplina y vocación.

Durante el acto encabezado por el secretario del Ayuntamiento, José Alberto Medina, se dio lectura a una reseña de su trayectoria como bombero activo, convirtiéndose en el primer elemento retirado del departamento, cerrando un ciclo institucional que, en esencia, nunca se cerrará. Porque el servicio no se jubila; permanece en el carácter, en la enseñanza y en el ejemplo.

José Mario fue un hombre que eligió servir incluso cuando ello implicaba sacrificio personal; que entendió que el verdadero valor no está en no tener miedo, sino en avanzar a pesar de él. Su legado vivirá en cada sirena que suena, en cada guardia que inicia y en cada bombero que aprende que el límite no está en las circunstancias, sino en la altura de nuestros sueños. Porque cuando el corazón pertenece al servicio, el límite es el cielo.

Su vocación lo llevó a integrarse el 25 de junio de 1999 como bombero voluntario. Ante ello solicitó una oportunidad al entonces comandante José Fernando de los Santos Delgado, iniciando guardias los fines de semana. Así comenzó una historia marcada por la convicción de que el servicio no es un empleo, sino un llamado.

El 16 de abril de 2001 fue promovido a bombero de paga, consolidando una carrera de más de 26 años construida con disciplina, preparación constante y un profundo compromiso con la protección de las familias de Monclova.

El Gobierno Municipal reitera su reconocimiento y gratitud al Capitán José Mario Obregón por su entrega inquebrantable, por su ejemplo dentro y fuera de la corporación y por sembrar en nuevas generaciones el orgullo de servir. Su historia queda inscrita en la memoria del Heroico Cuerpo de Bomberos y en el corazón de Monclova.