Interés de empresas en subasta de activos de AHMSA y Minera del Norte

A pocos días de que se lleve a cabo la subasta de los activos de Altos Hornos de México y Minera del Norte, el proceso concursal sumó nuevos recursos legales, sentencias laborales y el interés formal de empresas que buscan participar en la compra, en un expediente que crece en volumen y complejidad.

De acuerdo con Héctor Manuel Garza Martínez, representante de un grupo de acreedores, informó que el proceso del concurso mercantil de AHMSA y MINOSA en el expediente 77/2022 registran nuevas promociones por parte de Banca Afirme, Almacenadora Afirme y One Dream Limited.

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles admitió recursos de revocación presentados por dichas entidades, en los que cuestionan acuerdos relacionados con la venta y subasta de activos dentro del procedimiento. El tribunal resolvió que los escritos fueron presentados en tiempo y forma, por lo que dio vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin embargo esto no detiene, ni afecta la subasta.

Héctor Garza explicó que el juzgado deberá revisar puntos específicos, principalmente los relacionados con la distribución de los recursos que se obtendrán con la venta de los bienes entre los acreedores reconocidos, esto luego de la solicitud de aclaración que fue presentada por Grupo Afirme. Sin embargo, el propio tribunal dejó en claro que la mecánica de distribución ya había sido definida en resoluciones anteriores, por lo que cualquier modificación dependerá de que los agravios planteados sean considerados fundados.

En paralelo, tribunales laborales federales de Coahuila remitieron sentencias y convenios que condenan a AHMSA al pago de diversas prestaciones, dichas resoluciones deberán de incorporarse al análisis del síndico, de acuerdo al orden de prelación establecido en la Ley de Concursos Mercantiles. El especialista subrayó que los trabajadores ocupan los primeros lugares en el orden de pago, por lo que el reconocimiento de nuevos créditos laborales incrementa el pasivo y puede impactar en la distribución final de recursos.

Respecto al interés de Komatsu Maquinarias México, S.A. de C.V. en participar en la subasta, el juzgado únicamente agregó el escrito al expediente, sin emitir pronunciamiento, debido a que la personalidad con la que compareció no estaba formalmente acreditada dentro del procedimiento. Garza Martínez puntualizó que cualquier interesado debe acreditar su representación legal para que el juzgado pueda otorgar efectos procesales a sus promociones, aun cuando exista intención real de participar en la adquisición de activos.

En el caso de MINOSA, el expediente 77/2022 también registró movimientos relevantes. El juzgado recibió promociones de trabajadores y comunicaciones de tribunales laborales con el objetivo de integrar información sobre créditos laborales y evitar que queden fuera del procedimiento. Además, reconoció la personalidad de un apoderado que representa a diversos empleados y dio vista al síndico para que, en un plazo de tres días, informe si 112 trabajadores demandantes ya están considerados en el concurso y si sus créditos fueron contemplados para pago.